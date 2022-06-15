Європейські країни імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля за перші п’ять місяців цього року, аніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3 240 752 тонни вугілля в європейські країни у січні-травні цього року. А це становить 15% від загального експорту RBCT. Натомість за 2021 рік було завезено до країн ЄС лише 2 321 190 тонн вугілля, що становить 4% від загального експорту.

Нагадаємо, що вже з серпня цього року імпорт російського вугілля до ЄС буде заборонений у межах санкцій проти РФ.

У 2022 році вугілля від RBCT отримали Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Польща, Німеччина та Україна. Деякі з цих країн почали імпортувати вугілля з Південної Африки лише після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яке сталося 24 лютого 2022 року.

Нідерланди стали четвертим за величиною імпортером вугілля з Південно-Африканської Республіки. Адже протягом березня-травня країна отримала 1,27 мільйона тонн вугілля.

Також імпорт вугілля Франції з терміналу Річардс-Бей зріс майже у сім разів: з 68 005 тонн за весь 2021 рік до 464 432 тонн цього року.

Іспанія, Польща та Німеччина, минулого року взагалі не купували південноафриканське вугілля. Проте за перші п’ять місяців 2022 року Іспанія імпортувала 355 250 тонн, Польща – 181 515 тонн, Німеччина – 157 383 тонни.

Ще однією країною, яка за цей рік вдвічі збільшила імпорт вугілля з Південної Африки стала Японія. Країна з січня отримала 388 249 тонн вугілля.

Зростання експорту вугілля з Південно-Африканської Республіки до Європи сталося через санкції проти Росії та запровадження ембарго на закупівлю російського вугілля унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України.