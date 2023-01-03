Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни альянсу обговорять свої цільові витрати на оборону в найближчі місяці, оскільки деякі з них закликають перетворити показник у 2% на мінімальну цифру.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генсека, деякі союзники рішуче виступають за перетворення нинішньої цілі у 2% на мінімум”.

Столтенберг заявив, що очолить переговори.

Ми будемо зустрічатися, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори в столицях”, – пояснив він.

Водночас генсек не зазначив, які саме країни НАТО закликають до більш амбітної цілі.

Глава НАТО зауважив, що має на меті досягти угоди не пізніше наступного чергового саміту НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні країни мають бути готові надати довгострокову підтримку Україні, оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності до справжніх перемовин.

Зауважимо, повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, які зрівняли з землею Грозний у Чечні.