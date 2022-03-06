Про це інформує американська телерадіокомпанія CBS.
На запитання чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі, Блінкен зазначив, що країни НАТО отримали “зелене світло” для цього.
“Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити та що надати натомість літаків, котрі вони справді хочуть надати Україні”, – зауважив держсекретар.
Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила CBS News, що адміністрація Президента США Джо Байдена оцінює можливості, які вона могла б реалізувати, щоб надати літаки Польщі, якщо вона вирішить передати літаки Україні, але зазначила, що рішення про це випливає з декількох питань.
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