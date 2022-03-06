6 березня Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО мають дозвіл відправити винищувачі в Україну, оскільки США та союзники продовжують свої зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від російського нападу.

Про це інформує американська телерадіокомпанія CBS.

На запитання чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі, Блінкен зазначив, що країни НАТО отримали “зелене світло” для цього.

“Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити та що надати натомість літаків, котрі вони справді хочуть надати Україні”, – зауважив держсекретар.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила CBS News, що адміністрація Президента США Джо Байдена оцінює можливості, які вона могла б реалізувати, щоб надати літаки Польщі, якщо вона вирішить передати літаки Україні, але зазначила, що рішення про це випливає з декількох питань.