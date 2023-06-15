Союзники по НАТО вже розпочали навчати українських пілотів на літаках F-16. Поки невідомо, коли Україна отримає сучасні винищувачі.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спілкування із журналістами перед засіданням “Рамштайну”.

“По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16”, — сказав він.

Очільник Альянсу подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українців.

“Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати”, — додав Єнс Столтенберг.