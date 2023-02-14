Члени НАТО готують інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності. Вони розробляють план на випадок застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.

Про це повідомило Bloomberg.

У Брюсселі цього тижня мають підписати нові політичні керівні принципи. Згідно з ними будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів Альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

За словами джерел, у секретному документі передбачать шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності. За 5-ою статею, союзникам доведеться захищати одне одного, якщо одна з країн зазнала нападу.

Видання наводить слова високопоставленого чиновника НАТО, який сказав, що членам блоку запропонують переорієнтувати інвестиції на сили і засоби, необхідні для колективної оборони. Зокрема важкі війська, потужну протиповітряну і протиракетну оборону.

Також серед пунктів буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій у цифрову модернізацію та комплексного використання даних, отриманих від збройних сил.

Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.