Війна України з Росією дає країнам НАТО шанс випробувати свою передову зброю на реальному полі бою, і в результаті вони отримують цінну інформацію.

Джерело: Insider

Члени НАТО, включаючи США, Канаду, Велику Британію, Німеччину та Францію, надають Україні зброю та проводять навчання після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Види зброї, яку вони передали, стали все більш досконалими від початку війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки цьому союзники України “фактично можуть побачити, чи працює їхня зброя, наскільки ефективно вона працює, і чи потрібно її модернізувати”.

“Для військової промисловості світу кращого полігону не винайдеш”, – додав він.

Резніков вказав, що Україна збила російську ракету “Кинжал” у травні за допомогою американської системи Patriot. Раніше Росія заявляла, що ці ракети неможливо збити.

Резніков зазначив, що Україна також показує країнам НАТО, як може працювати їхня зброя при спільному використанні.

Петро Пятаков, полковник у відставці, який зараз є консультантом збройової промисловості, сказав, що західні виробники артилерії “активно зацікавлені в отриманні відгуків від українських артилеристів для усунення недоліків”.

Він зазначив, що бойові дії в Україні оголили деякі проблеми. “Під час операцій стало очевидним, що ці системи не були призначені для такої інтенсивної війни”.

Німецький оборонний підрядник також сказав виданню, що вони “багато чого навчилися від солдатів в Україні”, які, коли щось помічають, “пропонують це, і наші інженери програмного забезпечення сідають, щоб оновити його”.

Тим часом Джек Вотлінг з лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute сказав, що бойові дії також дали Заходу нову інформацію про те, як працює російська зброя.

Але він попередив, що Захід “розкрив багато своїх власних можливостей перед Росією та Китаєм, і тому йому доведеться змінити способи роботи деякого свого обладнання, щоб зберегти конкурентну перевагу”.