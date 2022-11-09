Країни Східної Європи готуються знову відкрити приймальні центри та поповнюють запаси продовольства в очікуванні можливої нової хвилі переселенців з України, оскільки наближається зима, а РФ продовжує атакувати енергосистему України.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що близько 6,9 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами в Україні, які зазвичай живуть у дуже важких умовах, тож план на випадок надзвичайних ситуацій уряду Словаччини передбачає можливе прибуття сотень тисяч з них вже найближчими місяцями.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн переселенців з України зараз зареєстровано в межах різних програм захисту по всій Європі. Багато з них перебувають у державах ЄС, що межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Після початкового сплеску внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, кількість біженців, які прямують на захід з України, зменшилася. Цієї осені значного зростання чисельності не спостерігалося, але благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони, тому вони посилюють підготовку.

“Збільшення чисельності відчувається та очікується. Зараз воно становить 15%. Нам телефонують люди, які вже перебувають у Кошице та шукають житло для членів родини й знайомих, які ще перебувають в Україні”, — розповів координатор допомоги зі словацького міста Кошице Роман Дохович.

Останніми тижнями Кошице щодня надає житло й приймає приблизно 60 осіб, але за потреби місто готується збільшити їхню кількість до 1000 протягом 48 годин.

В Угорщині Жофія Добіс-Луцькі, прессекретарка неурядової організації “Допомога угорській реформованій церкві”, яка працює на кордоні, заявила, що кількість щоденних прибуттів на залізничну станцію “Захонь” поблизу кордону зросла в десять разів, до приблизно 300 – 500, після російських бомбардувань. Це все ще нижче 1000 осіб на день, що спостерігалося навесні, але очікується, що дефіцит електроенергії в Україні збільшить потік переселенців найближчими тижнями.

Згідно з планом Словаччини на випадок надзвичайних ситуацій, до 700 тисяч людей зможуть потрапити на її територію протягом трьох місяців через низькі температури й запеклі бої, що продовжуються в деяких частинах України.

У східному польському місті Перемишль, яке стало найбільш завантаженим пунктом пропуску для біженців з початку широкомасштабного російського вторгнення, зараз здебільшого спокійно, лише кілька десятків людей зараз перебувають у місцевому приймальному центрі, що становить лише невелику частку з 4000 осіб, які були там навесні.

“Ми маємо підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути складною, і ми маємо бути готовими до нової хвилі біженців”, – сказав Вітольд Волчик із мерії Перемишля.

Минулого тижня, після поїздки до Києва міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що близько п’ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, повернулися в Україну. Однак деякі з них можуть знову приїхати до Європи через суворі зимові умови.

Зазначимо, Чеська Республіка не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців. Вона надала тимчасовий дозвіл на перебування приблизно 457 000 переселенців.

“Будь-що, що перевищує півмільйона прибулих, створить велике навантаження на системи охорони здоров’я та освіти, а особливо на здатність забезпечити гідне житло. Імпровізовані намети взимку поставити не вийде”, – зауважив Віт Ракушан.