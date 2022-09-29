Захід намагається залучити до тиску на Кремль інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні як Індію та Китай. Зусилля активізувалися через ядерний шантаж з боку Москви.

Про це повідомило Politico.

Захід заохочує більше країн, аби показати Кремлю чіткі наслідки використання ядерної зброї. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що для жорсткої економічної й дипломатичної відповіді важливо задіяти Індію та Китай. Річ у тім, що РФ вважає ці країни дружніми.

За словами анонімного представника Держдепу, американські дипломати вже працюють з країнами Тихоокеанського регіону. Чиновники США закликають їх тиснути на президента РФ Володимира Путіна, аби переконати його відмовитися від ідеї про ядерну зброю. Перемовини щодо цього велися з низкою країн, зокрема “союзників, партнерів так і навпаки”.

Американські посадовці вважають, що позиція президента Китаю Сі Цзіньпіна та прем’єра Індії Нарендри Моді для Росії є вагомим аргументом.

Нині Білий Дім стривожений ядерним шантажем з боку РФ. Поки США не бачать доказів, що Росія дійсно планує застосувати ядерну зброю. Американська розвідка вважає, що після оголошення результатів псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України ситуація щодо шантажу не зміниться.