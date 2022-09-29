Про це повідомило Politico.
Захід заохочує більше країн, аби показати Кремлю чіткі наслідки використання ядерної зброї. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що для жорсткої економічної й дипломатичної відповіді важливо задіяти Індію та Китай. Річ у тім, що РФ вважає ці країни дружніми.
За словами анонімного представника Держдепу, американські дипломати вже працюють з країнами Тихоокеанського регіону. Чиновники США закликають їх тиснути на президента РФ Володимира Путіна, аби переконати його відмовитися від ідеї про ядерну зброю. Перемовини щодо цього велися з низкою країн, зокрема “союзників, партнерів так і навпаки”.
Американські посадовці вважають, що позиція президента Китаю Сі Цзіньпіна та прем’єра Індії Нарендри Моді для Росії є вагомим аргументом.
Нині Білий Дім стривожений ядерним шантажем з боку РФ. Поки США не бачать доказів, що Росія дійсно планує застосувати ядерну зброю. Американська розвідка вважає, що після оголошення результатів псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України ситуація щодо шантажу не зміниться.
- 28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії. У ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначили, що нові заборони торкнуться російської сталі, ІТ-індустрії та предметів повсякденного побуту. Водночас ЄС вирішив не забороняти російські алмази.
- 27 вересня на тимчасово окупованих територіях України завершились так звані “референдуми” про приєднання Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей до РФ. Найімовірніше, найближчими днями Кремль офіційно оголосить про анексію цих територій України. Однак експерти Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може відкласти цю заяву.