У стартапів та венчурних інвесторів викликало широке занепокоєння банкрутство Silicon Valley Bank (SVB). З'явилися побоювання, що подібні крахи можуть поширитися на Велику Британію, Канаду, Індію та Китай.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами засновників та інвесторів, через банкрутство банку можливе знищення стартапів по всьому світу без негайного втручання уряду.

У Великій Британії було оголошено неплатоспроможним підрозділ SVB, який вже припинив свою діяльність і більше не приймає нових клієнтів. Керівники близько 180 технологічних компаній у листі закликали канцлера казначейства Великої Британії Джеремі Ханту втрутитися в ситуацію.

За даними аналітиків з China International Capital Corp на чолі з Лю Чженнінгом, наслідки інциденту з SVB на технологічну галузь не можна недооцінювати. Технологічні лідери Азії також докладають зусиль для оцінки потенційних наслідків.

Крах банку SVB викликав занепокоєння щодо регуляторного нагляду за банками, особливо тими, що обслуговують технологічну галузь. Думки експертів поділилися: одні закликають до більш жорсткого регулювання, аби запобігти ще одному подібному краху, тоді як інші стверджують, що таке регулювання може придушити інновації.

Наслідки банкрутства SVB можуть тривати досить довго, оскільки багато засновників та співробітників стартапів зараз стикаються з невизначеним майбутнім. Крах банку може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії в цілому. Повний обсяг збитків, завданих банкрутством SVB, ще належить з’ясувати, але очевидно, що наслідки будуть відчутні в усьому світі.