Про це повідомляє видання Notes from Poland.

Вчора міська рада Кракова одноголосно ухвалила резолюцію “про визнання осіб, які підтримують кремлівський режим, персонами нон грата в Кракові”. Уотерс був єдиною особою, згаданою в документі.

“Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також висвітлення воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами, депутати висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Уотерса щодо російського вторгнення в Україну”, — йдеться в резолюції.

Також зазначається, що як місто-партнер Львова та Києва в Україні, Краків “має особливий обов’язок виступити проти поширення дезінформації, що ганьбить українську націю”.

Pink Floyd founder @rogerwaters' concert in Kraków has been cancelled after it aroused anger among locals over his comments on Russia's war in Ukraine.

City councillors were attempting to ban him from using the city-owned arena https://t.co/OE2PJq47DI

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) September 24, 2022