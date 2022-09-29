Польське місто Краків оголосило співзасновника Pink Floyd Роджера Уотерса персоною нон грата через його погляди на війну в Україні. Уотерс мав дати два концерти у Кракові наступного року, але нещодавно їх скасували через протести проти його присутності.

Про це повідомляє видання Notes from Poland.

Вчора міська рада Кракова одноголосно ухвалила резолюцію “про визнання осіб, які підтримують кремлівський режим, персонами нон грата в Кракові”. Уотерс був єдиною особою, згаданою в документі.

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“Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також висвітлення воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами, депутати висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Уотерса щодо російського вторгнення в Україну”, — йдеться в резолюції.

Також зазначається, що як місто-партнер Львова та Києва в Україні, Краків “має особливий обов’язок виступити проти поширення дезінформації, що ганьбить українську націю”.

Pink Floyd founder @rogerwaters' concert in Kraków has been cancelled after it aroused anger among locals over his comments on Russia's war in Ukraine. City councillors were attempting to ban him from using the city-owned arena https://t.co/OE2PJq47DI — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) September 24, 2022

ДОВІДКА. Роджер Уотерс відомий як один із засновників (наприкінці 1965 року) та провідних музикантів (1967-1985) групи Pink Floyd. Був головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув групу, вважаючи, що вона вичерпала себе. Відносини між Уотерсом та його колишніми колегами з Pink Floyd частково відновилися лише у 2005 році, коли вони виступили у класичному складі на благодійному концерті Live 8 у Лондоні.

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів відомого британського музиканта, одного із засновників та лідерів гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Уотерс, відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль — це “расистський режим”, який проводить політику апартеїду та “етнічних чисток”. Музикант є активним прихильником міжнародного руху “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS), який проводить кампанії за бойкот, відкликання інвестицій та санкції проти Ізраїлю.

Дублюючи кремлівські наративи, музикант зазначив у листі, що українська влада перетнула “безліч червоних ліній, які були досить чітко визначені протягом кількох років” сусідньою РФ, і, як наслідок, крайні націоналісти, “поставили країну на шлях цієї катастрофи війни”.

Він закликав допомогти йому в “чесних зусиллях переконати лідерів припинити бійню, яка служить лише інтересам панівних класів і крайніх націоналістів” як на Заході, так і в Україні, коштом “простих людей у ​​всьому світі”.

На початку серпня 78-річний Роджер Уотерс дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, на яке з обуренням зреагували у Києві та вітально – у Москві. Виконавець зазначив, що президент США Джо Байден “розпалює вогонь в Україні”, що є “величезним злочином”.