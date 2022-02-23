#Букви зібрали світлини та відео події у соцмережах.

Тисячі людей зібралися, аби висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії. Окрім цього, патріоти висловили свою рішучу позицію щодо заяв Путіна про визнання ОРДЛО в адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей.

Джерело: Facebook

Містяни, вийшовши на мітинг, продемонстрували “єдність та любов до України”.

Джерело: Facebook

“Українці цікава популяція! Скрізь війна, а вони співають, танцюють, матюкають пуйла і, здається все у них непогано. Недруги скільки завгодно можуть скиглити “ну і що ви там наспівали-натанцювали”? Здається, натанцювали щось повністю відмінне від рассєї. Не думав ніколи, що танці-співи можуть довести до стану істерики все керівництво найбільшої за площею ядерної держави! Це успіх, я вважаю!”, – написав Олександр Даманський.

Джерело: Facebook

Висловити своє рішуче “ні” вийшли також місцеві депутати. Так, депутатка Краматорської міської ради Наталія Тітомір долучилася до акції на підтримку України.

Джерело: Facebook

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.