#Букви зібрали світлини та відео події у соцмережах.
Тисячі людей зібралися, аби висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії. Окрім цього, патріоти висловили свою рішучу позицію щодо заяв Путіна про визнання ОРДЛО в адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей.
Містяни, вийшовши на мітинг, продемонстрували “єдність та любов до України”.
“Українці цікава популяція! Скрізь війна, а вони співають, танцюють, матюкають пуйла і, здається все у них непогано. Недруги скільки завгодно можуть скиглити “ну і що ви там наспівали-натанцювали”? Здається, натанцювали щось повністю відмінне від рассєї. Не думав ніколи, що танці-співи можуть довести до стану істерики все керівництво найбільшої за площею ядерної держави! Це успіх, я вважаю!”, – написав Олександр Даманський.
Висловити своє рішуче “ні” вийшли також місцеві депутати. Так, депутатка Краматорської міської ради Наталія Тітомір долучилася до акції на підтримку України.
Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.
Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.
- Нагадаємо, 22 лютого мітинг на підтримку України та проти дій РФ влаштували жителі Маріуполя.
- Раніше Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Також стало відомо, що очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.
- Водночас у столиці України громадяни зібралися на акцію протесту під посольством РФ. Як зазначили активісти, у такий спосіб вони демонструють Росії, що не бояться країни-агресора.
- Раніше під будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві відбулась акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагали негайного введення в дію анонсованих санкцій проти Російської Федерації.