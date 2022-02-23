Увечері 23 лютого тисячі жителів Краматорська вийшли на акцію підтримки України. На тлі заяв лідера Російської Федерації щодо визнання незалежності ОРДЛО в адміністративних межах Луганської та Донецької областей учасники розгорнули власноруч виготовлені плакати, вигукуючи "Краматорськ – це Україна". У Бахмуті подібна акція також розпочалася біля БК "Мартинова Є."

#Букви зібрали світлини та відео події у соцмережах.

Тисячі людей зібралися, аби висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії. Окрім цього, патріоти висловили свою рішучу позицію щодо заяв Путіна про визнання ОРДЛО в адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей.

Містяни, вийшовши на мітинг, продемонстрували “єдність та любов до України”.

“Українці цікава популяція! Скрізь війна, а вони співають, танцюють, матюкають пуйла і, здається все у них непогано. Недруги скільки завгодно можуть скиглити “ну і що ви там наспівали-натанцювали”? Здається, натанцювали щось повністю відмінне від рассєї. Не думав ніколи, що танці-співи можуть довести до стану істерики все керівництво найбільшої за площею ядерної держави! Це успіх, я вважаю!”, – написав Олександр Даманський.

Висловити своє рішуче “ні” вийшли також місцеві депутати. Так, депутатка Краматорської міської ради Наталія Тітомір долучилася до акції на підтримку України.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.