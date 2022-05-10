Про це повідомляє “Гендер в деталях” у Facebook.
Варто зазначити, що тег Instagram вже містить 2 555 публікацій. Впродовж останніх днів його активно підтримують українки, публікуючи світлини з державними символами, квітами, макіяжем тощо. Водночас як зазначає “Гендер в деталях”, у соцмережах досі триває дискусія чи є цей флешмоб сексистським та доречним під час війни.
Головна редакторка ресурсу Тамара Злобіна так прокоментувала це явище, заявивши, що телеведуча Леся Нікітюк запустила цей флешмоб на аудиторію в 4 млн підписниць в інстаграмі саме зараз — під час жорстких боїв на Сході й Півдні. Під час героїчної й трагічної оборони Азовсталі. На її думку, телеведуча аргументувала запуск тегу з поясненнями на кшталт “дівчата, щось ми такі страшні всі стали. Та вже 2 місяці війни пройшло, ану помили голови та гайда надихати наших хлопців шикарними фотками”.
Злобіна навела кілька прикладів того, що зазначають у дописах під фото українки:
- “Дівчата, ми повинні бути такими гарними та сильними, щоб кожен хлопець на передовій, згадуючи свою жінку, повернувся живим!!!”
- “Треба бути не тільки красивою для майбутнього чоловіка, але і для хлопців які зараз боронять нашу країну. Мотивація швидше повертатись додому”.
- “Вирішила і я підтримати українське військо. Дякую вам, що оберігаєте, приїду після перемоги. І всі поїбемось”.
- “Краса українок — потужна зброя наших військових ЗСУ!”
«Краса для ЗСУ» — суперечливий флешмоб від Лесі Нікітюк // 5 фото
“Саме зараз — коли волонтери, дипломати й політики встали на вуха, щоб #ArmUkraineNow — бо зброї та амуніції нам все ще не вистачає, хтось пише що її краса — це зброя для військових, а перегляд красивих фото надихне вижити під артобстрілами. Сумніваюсь, що військовим в боях є до цього хоч якесь діло”, — зауважила Злобіна.
Водночас редакторка поставила питання: “А як мають “насолодитися” цим флешмобом жінки-військові? Жінки-поліцейські, які розпізнають зараз трупи в Бучі? Жінки, які вирвались з окупації, яким розбомбило будинки, яким ніде жити? Які місяць не мили ту голову? Волонтерки, які працюють 2 місяці без перепочинку? Жінки, які живуть в таборах для біженців? Жінки, які мають знайти собі постійне житло, влаштувати дітей в переповнені садочки, і працювати, щоб всіх утримати?”.
“Складно вигадати показовіший приклад нульової емпатії й егоцентризму. Запрошуємо вас до дискусії”, — констатувала головна редакторка “Гендер в деталях”.
- Нагадаємо, що журналістка та блогерка Оксана Гайдар загинула між 11 та 12 березня у селі Шевченкове (Броварський район, Київська область) унаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів.
- Зокрема 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.
- Також повідомлялось, що 9 травня на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку у Берліні стався інцидент за участі російськомовного громадянина, який намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу “1+1” Наталії Мосейчук.
- Окрім цього, 28 квітня Росія обстріляла ракетами Київ. Одна з ракет влучила у багатоквартирний дім, унаслідок чого загинула одна людина. Загиблою виявилась журналістка “Радіо Свобода” Віра Гирич. Ще нещодавно вона писала про те, як її батьки пережили місяць в російській окупації.