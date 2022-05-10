Кілька днів тому українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала допис, запустивши в Instagram флешмоб #красадляЗСУ. Мета якого полягає у поширенні дівчатами гарних фото задля підтримки українських військових. Однак думки щодо цієї ініціативи виявилися суперечливими. Зокрема у науково-популярному ресурсі "Гендер в деталях" розкритикували ідею та закликали громадян до дискусії.

Про це повідомляє “Гендер в деталях” у Facebook.

Варто зазначити, що тег Instagram вже містить 2 555 публікацій. Впродовж останніх днів його активно підтримують українки, публікуючи світлини з державними символами, квітами, макіяжем тощо. Водночас як зазначає “Гендер в деталях”, у соцмережах досі триває дискусія чи є цей флешмоб сексистським та доречним під час війни.

Головна редакторка ресурсу Тамара Злобіна так прокоментувала це явище, заявивши, що телеведуча Леся Нікітюк запустила цей флешмоб на аудиторію в 4 млн підписниць в інстаграмі саме зараз — під час жорстких боїв на Сході й Півдні. Під час героїчної й трагічної оборони Азовсталі. На її думку, телеведуча аргументувала запуск тегу з поясненнями на кшталт “дівчата, щось ми такі страшні всі стали. Та вже 2 місяці війни пройшло, ану помили голови та гайда надихати наших хлопців шикарними фотками”.

Злобіна навела кілька прикладів того, що зазначають у дописах під фото українки:

“Дівчата, ми повинні бути такими гарними та сильними, щоб кожен хлопець на передовій, згадуючи свою жінку, повернувся живим!!!”

“Треба бути не тільки красивою для майбутнього чоловіка, але і для хлопців які зараз боронять нашу країну. Мотивація швидше повертатись додому”.

“Вирішила і я підтримати українське військо. Дякую вам, що оберігаєте, приїду після перемоги. І всі поїбемось”.

“Краса українок — потужна зброя наших військових ЗСУ!”









«Краса для ЗСУ» — суперечливий флешмоб від Лесі Нікітюк // 5 фото

“Саме зараз — коли волонтери, дипломати й політики встали на вуха, щоб #ArmUkraineNow — бо зброї та амуніції нам все ще не вистачає, хтось пише що її краса — це зброя для військових, а перегляд красивих фото надихне вижити під артобстрілами. Сумніваюсь, що військовим в боях є до цього хоч якесь діло”, — зауважила Злобіна.

Водночас редакторка поставила питання: “А як мають “насолодитися” цим флешмобом жінки-військові? Жінки-поліцейські, які розпізнають зараз трупи в Бучі? Жінки, які вирвались з окупації, яким розбомбило будинки, яким ніде жити? Які місяць не мили ту голову? Волонтерки, які працюють 2 місяці без перепочинку? Жінки, які живуть в таборах для біженців? Жінки, які мають знайти собі постійне житло, влаштувати дітей в переповнені садочки, і працювати, щоб всіх утримати?”.