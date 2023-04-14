Незважаючи на війну, ринок смартфонів виявився доволі стійким. Але передбачувано акцент почав зміщуватися в сторону більш бюджетних моделей. Тим більш, що сьогодні можна без особливих проблем знайти недорогі телефони, які за своїми характеристиками майже не поступаються флагманам.

Український філіал відомого аналітичного порталу Gizchina підготував ТОП-5 кращих апаратів в категорії бюджетних (вартістю до $150, або близько 6000 грн) смартфонів та телефонів середнього цінового рівня (до $300, або 12000 грн).

Український філіал відомого аналітичного порталу Gizchina підготував ТОП-5 кращих апаратів в категорії бюджетних (вартістю до $150, або близько 6000 грн) смартфонів та телефонів середнього цінового рівня (до $300, або 12000 грн).

Кращі бюджетні смартфони

В п’ятірці кращих моделей відсутні гаджети Xiaomi, але є представник від бренду Blackview, який славиться своїми живучими телефонами.

Трійка лідерів по версії Gizchina:

Redmi 12C. Новий “народний” улюбленець з 50-мегапіксельною камерою, великим екраном (6.71”) та процесором Helio G85 від MediaTek. Ємності в 5000 мА·ч для такого заліза буде достатньо для добових потреб. Придбати смартфон можна за 5500 грн в мінімальній конфігурації.

Moto G31. Незважаючи на те, що це модель 2021 року, вона досі популярна. Що не дивно, зважаючи на наявність матриці OLED і топового для бюджетного сегмента набору камер (основна на 50 мегапікселів).

Realme Narzo 50A Prime. Ця модель також порадує 50-мегапіксельною камерою та 6.5-дюймовим екраном. До речі, основна камера має монохромний датчик, що в цьому ціновому сегменті зустрічається вкрай рідко.

На четвертому місці – OnePlus Nord N20 SE з великим 6.5-дюймовим екраном, стереодинаміками та швидкою зарядкою. Замикає ТОП-5 Blackview A85 з сучасним дизайном та 50-мегапіксельною камерою.

ТОП-5 смартфонів середнього цінового рівня

В цьому списку також присутні моделі, випущені ще в 2021 році, але досі популярні:

Poco X5. Достойний апарат з AMOLED-экраном, камерою на 108 мегапікселів та топовим процесорним чіпом від Qualcomm, стереодинаміками та повним набором безпровідних модулів (NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5).

Redmi Note 12 Pro. Основні фішки моделі – потужна зарядка та захист класу IP53. Проте й інші характеристики на високому рівні: 120-герцовий AMOLED-дисплей, чіп Dimensity 1080 від MediaTek, батарея на 5000 мА·ч, 8/256 ГБ пам’яті.

Realme GT Neo 2. Апарат вартістю в районі $300 має характеристики майже флагманського рівня. Це AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, швидка зарядка (36 хвилин для повністю розрядженої батареї), стереодинаміки з підтримкою Hi-Res Audio та Dolby Atmos.

Четверте місце віддане телефону Vivo T2X, дисплей якого може оновлюватися з частотою 144 Гц, а ємність акумулятора сягає 6000 мА·ч.

Замикає міні-рейтинг UMIDIGI A13 Pro Max. Бренд не дуже відомий, але ця модель користується популярністю завдяки непоганому залізу та батареї, хоча дизайн і камери тут доволі посередні.

В “абсолютній ваговій категорії”, без урахування вартості, безумовним лідером за продажами є модель Redmi 9A. На другому місці за підсумками 2022 року – iPhone 11. Та й взагалі в першій десятці, крім Айфонів та Redmi, представників інших брендів немає.