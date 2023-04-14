Український філіал відомого аналітичного порталу Gizchina підготував ТОП-5 кращих апаратів в категорії бюджетних (вартістю до $150, або близько 6000 грн) смартфонів та телефонів середнього цінового рівня (до $300, або 12000 грн).
Український філіал відомого аналітичного порталу Gizchina підготував ТОП-5 кращих апаратів в категорії бюджетних (вартістю до $150, або близько 6000 грн) смартфонів та телефонів середнього цінового рівня (до $300, або 12000 грн).
Кращі бюджетні смартфони
В п’ятірці кращих моделей відсутні гаджети Xiaomi, але є представник від бренду Blackview, який славиться своїми живучими телефонами.
Трійка лідерів по версії Gizchina:
- Redmi 12C. Новий “народний” улюбленець з 50-мегапіксельною камерою, великим екраном (6.71”) та процесором Helio G85 від MediaTek. Ємності в 5000 мА·ч для такого заліза буде достатньо для добових потреб. Придбати смартфон можна за 5500 грн в мінімальній конфігурації.
- Moto G31. Незважаючи на те, що це модель 2021 року, вона досі популярна. Що не дивно, зважаючи на наявність матриці OLED і топового для бюджетного сегмента набору камер (основна на 50 мегапікселів).
- Realme Narzo 50A Prime. Ця модель також порадує 50-мегапіксельною камерою та 6.5-дюймовим екраном. До речі, основна камера має монохромний датчик, що в цьому ціновому сегменті зустрічається вкрай рідко.
На четвертому місці – OnePlus Nord N20 SE з великим 6.5-дюймовим екраном, стереодинаміками та швидкою зарядкою. Замикає ТОП-5 Blackview A85 з сучасним дизайном та 50-мегапіксельною камерою.
ТОП-5 смартфонів середнього цінового рівня
В цьому списку також присутні моделі, випущені ще в 2021 році, але досі популярні:
- Poco X5. Достойний апарат з AMOLED-экраном, камерою на 108 мегапікселів та топовим процесорним чіпом від Qualcomm, стереодинаміками та повним набором безпровідних модулів (NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5).
- Redmi Note 12 Pro. Основні фішки моделі – потужна зарядка та захист класу IP53. Проте й інші характеристики на високому рівні: 120-герцовий AMOLED-дисплей, чіп Dimensity 1080 від MediaTek, батарея на 5000 мА·ч, 8/256 ГБ пам’яті.
- Realme GT Neo 2. Апарат вартістю в районі $300 має характеристики майже флагманського рівня. Це AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, швидка зарядка (36 хвилин для повністю розрядженої батареї), стереодинаміки з підтримкою Hi-Res Audio та Dolby Atmos.
Четверте місце віддане телефону Vivo T2X, дисплей якого може оновлюватися з частотою 144 Гц, а ємність акумулятора сягає 6000 мА·ч.
Замикає міні-рейтинг UMIDIGI A13 Pro Max. Бренд не дуже відомий, але ця модель користується популярністю завдяки непоганому залізу та батареї, хоча дизайн і камери тут доволі посередні.
В “абсолютній ваговій категорії”, без урахування вартості, безумовним лідером за продажами є модель Redmi 9A. На другому місці за підсумками 2022 року – iPhone 11. Та й взагалі в першій десятці, крім Айфонів та Redmi, представників інших брендів немає.