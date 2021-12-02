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Купити квартиру в Ірпені — вдала інвестиція в майбутнє та чудовий вибір житла в екологічно чистому місті. Тут щороку росте кількість населення, що потребує розвитку соціальної інфраструктури та будівельної галузі для створення нового житла.

Чому ж варто обирати саме новобудови?

Насамперед варто розуміти, що це сучасні будинки із новими комунікаціями, красивими прибудинковими територіями, просторими вхідними групами та власною Обслуговуючою компанією. Проживати в такому будинку — суцільна насолода.

Найкращі новобудови міста за 2021 рік

Якщо ж ви вирішили інвестувати або ж купити вже готове житло в Ірпені, зверніть увагу на об’єкти самого надійного забудовника передмістя.

Саме такою є Будівельна група “Синергія”, що вже не перший рік впевнено реалізовує всі своє проєкти, а віднедавна розпочала будівництво нового ЖК в Києві.

Одними з кращих новобудов міста є:

Green Side ЖК — це 19-ти поверховий будинок в оточенні соснового лісу та за 15 хвилин їзди від столиці. Це вже готовий та заселений будинок, в якому проживають сотні щасливих родин. Комплекс забезпечений власною інфраструктурою: салон краси, аптека, кабінет лікаря, кав’ярня — це далеко неповний перелік бізнесів, що знаходяться на першому поверсі ЖК. Для того, щоб зранку посмакувати улюбленим лате з горіховим сиром, достатньо спуститись на перший поверх. Також ЖК відрізняється своєю надзвичайно красивою прибудинковою територією з дитячими та спортивними зонами відпочинку. За чистотою території слідкує Обслуговуюча компанія.

ЖК “Синергія Сіті” — це масштабний комплекс із концепцією “місто в місті”. Знаходиться новобудова біля Ірпінської набережної, тому власники квартир — це ті щасливчики, що щодня спостерігатимуть красивий світанок із чашкою ароматної кави. Тут вже є власний сквер та активно створюється справжній зелений оазис. На території ЖК будується школа-ліцей “Синергія”, а також передбачено будівництво всієї необхідної інфраструктури. Синергія Сіті знаходиться близько до центру міста та лише у 20 хв від столиці. Тут ви можете знайти квартиру як на етапі будівництва, так і в готовому будинку.

ЖК “Синергія 3+” — унікальний молодіжний комплекс з малоповерховою забудовою, що додає свого шарму та затишку. Тут ви знайдете планування незвичної форми та за помірними цінами, де раціонально використовується кожен куток житла. Всі черги ЖК недавно здані в експлуатацію, тому тут активно киплять ремонтні роботи. Забудовник подбав про наявність власної інфраструктури на першому поверсі комерційної нерухомості. Тут можна знайти: супермаркет, будівельний магазин, кав’ярню, магазин спідньої білизни та ін.

ЖК “City Park” — житло з видом на найбільш красивий парк Ірпеня — Центральний. Це вже зданий та заселений будинок, тому вибір квартир обмежений. Однак щасливчики можуть купити останні спокусливі варіанти з панорамними видами на місто. ЖК водночас близько до Києва та центра Ірпеня. Власна Обслуговуюча компанія дбає про комфорт та затишок мешканців.

Купуючи квартиру в Ірпені, пам’ятайте, що вам тут жити, тому варто відштовхуватись від власних уподобань та бажань. Вибирайте перевіреного забудовника, що вже не перший рік на ринку нерухомості та має хороші відгуки з-поміж інших компаній.