Кращим поліціянтам Київщини вручатимуть копію «бронзового капітана», схожого на очільника поліції Нєбитова

20 серпня очільник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов не лише відкрив пам’ятник “бронзовому капітану”, який максимально схожий на нього, а й вручив його копію своєму заступнику Павлу Панфьорову.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Нєбитов під час урочистого відкриття пам’ятника “бронзовому капітану”, схожого на нього, продемонстрував також його копію.

Після цього він віддав її Панфьорову й доручив вручити найкращому територіальному підрозділу поліції за підсумками 2021 року.

(На відео з 2:30)

Нагадаємо, що 20 серпня на сайті Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили про відкриття пам’ятника “на честь чинних поліціянтів, які захищають життя, права і свободи громадян та охороняють державу під гаслом “Служити та захищати!”.

Скульптура поліціянта з бронзи розташована біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Однак, після того, як фото пам’ятника з’явилися в Мережі, користувачі соцмереж відразу зауважили на тому, що Нєбитов схожий з героєм скульптури. Детальніше про це – у матеріалі #Букв.