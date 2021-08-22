Кращим поліціянтам Київщини вручатимуть копію «бронзового капітана», схожого на очільника поліції Нєбитова

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, Нєбитов під час урочистого відкриття пам’ятника “бронзовому капітану”, схожого на нього, продемонстрував також його копію.
Після цього він віддав її Панфьорову й доручив вручити найкращому територіальному підрозділу поліції за підсумками 2021 року.
(На відео з 2:30)
Нагадаємо, що 20 серпня на сайті Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили про відкриття пам’ятника “на честь чинних поліціянтів, які захищають життя, права і свободи громадян та охороняють державу під гаслом “Служити та захищати!”.
Скульптура поліціянта з бронзи розташована біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України.
Однак, після того, як фото пам’ятника з’явилися в Мережі, користувачі соцмереж відразу зауважили на тому, що Нєбитов схожий з героєм скульптури. Детальніше про це – у матеріалі #Букв.
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