Американська корпорація Google нагадала про важливість носіння захисної маски в період пандемії коронавируса.

Відповідний ролик компанія опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На відео логотип Google надягає на одну маску ще й другу.

“Що стосується масок, то дві краще, ніж одна. Зробіть свій внесок і допоможіть боротися з COVID-19, надівши разом дві маски”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Google випустив дудл під назвою “Носіть маску. Врятуйте життя”. Натиснувши на нього користувачі можуть отримати актуальну та перевірену інформацію про COVID-19.