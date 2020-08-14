В останній місяць епідситуація з COVID-19 в Україні все більше насторожує: кількість підтверджених випадків швидко зростає. Тому коронавірус вніс свої корективи в плани на літню відпустку українців. Цього року врутренній туризм особливо в тренді. Комусь більше подобається море, а хтось хоче побути наодинці з природою. Для останнього варіанту ідеально - відпочинок з наметом.

#Букви дізналися, де найкращі місця для відпочинку з наметом.

Перш за все до відпочинку з наметом слід ретельно підготуватися – найкраще скласти детальний список, щоб вже точно нічого не забути.

Обов’язково перед поїздкою необхідно перевірити стан намету, спальних мішків. Для туристів-початківців ще варто придбати газовий пальник і балони – не завжди буде зручно розпалити багаття. Ще можна з собою взяти набір посуду, підвісний LED-ліхтар, розкладну лопату (наприклад, щоб закопувати органічні відходи), сокиру.

Під час подорожі з наметом знадобиться мангал, дрова, вугілля, автохолодильник, павербанк. Можна взяти тент, гамак.

Не варто забувати про засоби від комарів і кліщів.

Острів Джарилгач в Херсонській області

Острів Джарилгач знаходиться недалеко від Скадовська. Дістатися на нього можна на приватному катері або на прогулянковій яхті. На Джарилгачі немає готелів чи магазинів. Туди їдуть, щоб усамітнитися з природою. Але на острові можна знайти кемпінг з триразовим харчуванням і душем. Можна знайти і зовсім дикі місця.

Фото: Роман Неділько/Instagram

Острів омивається Чорним морем і Джарилгацькою затоки. Протяжність коси – 42 км. Острів незаселений.

На острові є стара вежа. Кажуть, що її проектував учень Ейфеля. До речі, біля неї можна безкоштовно набрати питну воду.

Буцький каньйон

Каньйон розташований на річці Гірський Тікич біля селища Буки Маньківського району, що на Черкащині.

Доїхати туди можна власним автомобілем: трасою Київ – Одеса до м. Жашків, далі через села Сорокотяга, Вороне і Червоний Кут – до Буків. Відстань від Києва – 150 км.

Фото: Влад Тимошенко

До с. Буки Маньківського району Черкаської області можна доїхати прямими рейсовими автобусами Київ – Маньківка, Київ – Тальне, Черкаси – Жашків, Черкаси – Монастирище.

Актовський каньйон

Він знаходиться в Миколаївській області в селі Актово.

Через Актовський каньйон тече річка Мертвовод. За легендою, скіфи відправляли по ній в останню путь своїх померлих правителів.

Глибина Актовського каньйону – 40–50 метрів, його площа – понад 250 гектарів. Він входить до складу ландшафтного парку “Гранітно-степове Побужжя” та Національного природного парку “Бузький Гард”.

Тут можна побачити величезні гранітні валуни і скелі. Крім того, сюди возять туристів у тури вихідного дня з Києва, Одеси, Дніпра.

Відстань від Києва – 310 км.

Громадським транспортом добратися сюди важко, тому краще їхати власним автомобілем з м. Вознесенськ Миколаївської області через с. Трикрати і с. Актове, а за селом рухатися вгору за течією річки.

Кінбурнська коса

Кінбурнська коса розташувалася на кордоні двох областей – Херсонської і Миколаївської. Півострів омивається Чорним морем, Ягорлицьким затокою, Дніпровсько-Бузьким лиманом. Тут знаходяться три невеликих селища: Покровські Хутори, Васильєва, Покровка.

Фото: Дмитро Нуд

Кінбурнській півострів налічує близько 400 озер з прісною і солоною водою. Тут також багато боліт.

Піщаний пляж досить довгий, тому є вибір, де стати на ночівлю. Більшість туристів обирають село Василівка, на березі Дніпро-Бузького лиману. Туди можна приїхати зі своїм наметом або поселитися в кемпінгу.

Озеро Світязь

Озеро Світязь на Волині розташоване недалеко від селища Шацьк і входить в число найбільш відвідуваних туристичних маршрутів України. Вода тут прозора і чиста. В озеро не впадає жодна річка, воно живиться тільки підземними водами.

Посеред водойми знаходиться острів. Раніше на ньому відпочивали радянські космонавти, та зараз острів є заповідною територією – там гніздуються птахи. Вхід на острів заборонений.

Найліпше дістатися до озера на власному автомобілі. Проте можна доїхати і на громадському транспорті: краще їхати від міста Ковель. Відстань від Ковеля до Світязя – близько 90 км. Також можна їхати на Світязь із міст Луцьк та Володимир-Волинський.

Село Мигія

Мигія – це стародавнє козацьке село у Миколаївській області. Щорічно тут проводять змагання з рафтингу.

Також тут є млин Скаржинського – старий водяний млин, що переобладнали в ГЕС. Зараз електростанція не функціонує, а саму будівля переобладнали під офіси місцевої адміністрації.

Чорне озеро або радонове озеро, яке утворилося після затоплення кар’єру, де добували граніт.

Тролей через озеро – один з найбільш швидкісних тролеїв у Європі, розганяється до 17 метрів в секунду.

Фото: raftingmigeya/Instagram

Над радоновим озером є оглядовий майданчик – берег озера облагороджений. Поруч є кемпінговий комплекс, де можна розміститися зі своїм наметом або орендувати його на місці.