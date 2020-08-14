#Букви дізналися, де найкращі місця для відпочинку з наметом.

Перш за все до відпочинку з наметом слід ретельно підготуватися – найкраще скласти детальний список, щоб вже точно нічого не забути.

Обов’язково перед поїздкою необхідно перевірити стан намету, спальних мішків. Для туристів-початківців ще варто придбати газовий пальник і балони – не завжди буде зручно розпалити багаття. Ще можна з собою взяти набір посуду, підвісний LED-ліхтар, розкладну лопату (наприклад, щоб закопувати органічні відходи), сокиру.

Під час подорожі з наметом знадобиться мангал, дрова, вугілля, автохолодильник, павербанк. Можна взяти тент, гамак.

Не варто забувати про засоби від комарів і кліщів.

Острів Джарилгач в Херсонській області

Фото: Instagram

Острів Джарилгач знаходиться недалеко від Скадовська. Дістатися на нього можна на приватному катері або на прогулянковій яхті. На Джарилгачі немає готелів чи магазинів. Туди їдуть, щоб усамітнитися з природою. Але на острові можна знайти кемпінг з триразовим харчуванням і душем. Можна знайти і зовсім дикі місця.

Фото: Роман Неділько/Instagram

Острів омивається Чорним морем і Джарилгацькою затоки. Протяжність коси – 42 км. Острів незаселений.

На острові є стара вежа. Кажуть, що її проектував учень Ейфеля. До речі, біля неї можна безкоштовно набрати питну воду.

Буцький каньйон

Фото: Влад Тимошенко

Каньйон розташований на річці Гірський Тікич біля селища Буки Маньківського району, що на Черкащині.

Доїхати туди можна власним автомобілем: трасою Київ – Одеса до м. Жашків, далі через села Сорокотяга, Вороне і Червоний Кут – до Буків. Відстань від Києва – 150 км.

Фото: Влад Тимошенко

До с. Буки Маньківського району Черкаської області можна доїхати прямими рейсовими автобусами Київ – Маньківка, Київ – Тальне, Черкаси – Жашків, Черкаси – Монастирище.

Актовський каньйон

Фото: Сергій Онішко

Він знаходиться в Миколаївській області в селі Актово.

Через Актовський каньйон тече річка Мертвовод. За легендою, скіфи відправляли по ній в останню путь своїх померлих правителів.

Фото: Олексій Кумов

Фото: johnniezigger/Instagram

Фото: kryptir/Instagram

Глибина Актовського каньйону – 40–50 метрів, його площа – понад 250 гектарів. Він входить до складу ландшафтного парку “Гранітно-степове Побужжя” та Національного природного парку “Бузький Гард”.

Тут можна побачити величезні гранітні валуни і скелі. Крім того, сюди возять туристів у тури вихідного дня з Києва, Одеси, Дніпра.

Відстань від Києва – 310 км.

Громадським транспортом добратися сюди важко, тому краще їхати власним автомобілем з м. Вознесенськ Миколаївської області через с. Трикрати і с. Актове, а за селом рухатися вгору за течією річки.

Кінбурнська коса

Фото: Дмитро Нуд

Кінбурнська коса розташувалася на кордоні двох областей – Херсонської і Миколаївської. Півострів омивається Чорним морем, Ягорлицьким затокою, Дніпровсько-Бузьким лиманом. Тут знаходяться три невеликих селища: Покровські Хутори, Васильєва, Покровка.

Фото: Дмитро Нуд

Фото: nikvesti/Instagram

Кінбурнській півострів налічує близько 400 озер з прісною і солоною водою. Тут також багато боліт.

Піщаний пляж досить довгий, тому є вибір, де стати на ночівлю. Більшість туристів обирають село Василівка, на березі Дніпро-Бузького лиману. Туди можна приїхати зі своїм наметом або поселитися в кемпінгу.

Озеро Світязь

Фото: yuyuml7/Instagram

Озеро Світязь на Волині розташоване недалеко від селища Шацьк і входить в число найбільш відвідуваних туристичних маршрутів України. Вода тут прозора і чиста. В озеро не впадає жодна річка, воно живиться тільки підземними водами.

Посеред водойми знаходиться острів. Раніше на ньому відпочивали радянські космонавти, та зараз острів є заповідною територією – там гніздуються птахи. Вхід на острів заборонений.

Фото: yuyuml7/Instagram

@olya_chichkan

Найліпше дістатися до озера на власному автомобілі. Проте можна доїхати і на громадському транспорті: краще їхати від міста Ковель. Відстань від Ковеля до Світязя – близько 90 км. Також можна їхати на Світязь із міст Луцьк та Володимир-Волинський.

Село Мигія

Фото: mihiya_village

Мигія – це стародавнє козацьке село у Миколаївській області. Щорічно тут проводять змагання з рафтингу.

Також тут є млин Скаржинського – старий водяний млин, що переобладнали в ГЕС. Зараз електростанція не функціонує, а саму будівля переобладнали під офіси місцевої адміністрації.

Чорне озеро або радонове озеро, яке утворилося після затоплення кар’єру, де добували граніт.

Тролей через озеро – один з найбільш швидкісних тролеїв у Європі, розганяється до 17 метрів в секунду.

Фото: raftingmigeya/Instagram

Над радоновим озером є оглядовий майданчик – берег озера облагороджений. Поруч є кемпінговий комплекс, де можна розміститися зі своїм наметом або орендувати його на місці.