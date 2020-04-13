За посиланням представлені оптимальні варіанти, що підійдуть будь-якому бюджету. Але щоб розширити вибір, варто ознайомитися з нижче представленими моделям від різних виробників.

Кращі пральні машини – ТОП рейтинг

Samsung WW65K42E08W

Оптимальна модель, в якій поєднується якість і багатий функціонал. Максимально можна завантажити до 6 кг, а швидкість віджимання до 1200 оборотів в хвилину. Є спеціальний відсік, щоб додавати одяг в активному режимі.

Завдяки режиму Eco Bubble миючі засоби збиваються в піну, що дозволяє оперативно проникнути вглиб тканини і позбутися навіть від старих плям.

Переваги пральної машини:

  • Висока якість прання.
  • Можна керувати через додаток з телефону і запускати діагностику.
  • Є парова обробка.
  • Нагрівач з кераміки, тому не утворюється накип.
  • Практично безшумна робота.
  • Є смарт режими.
  • Можна коригувати режими вручну, складати власні програми.

Пральна машина розрахована на всі випадки життя, тому вартість повністю виправдана отриманим результатом і широким набором функцій.

LG F2J3NN1W

Пральна машина відмінно справляється навіть зі старими забрудненнями. При цьому не відбувається деформації тканини. В наявності передбачено 13 основних програм, тому користувач може підібрати режим практично в будь-якій ситуації.

Барабан вміщує до 6 кг білизни. Електронна програма автоматично визначає потрібний режим і може контролювати рівень завантаження. Температурний режим для прання знаходиться в діапазоні 30-95 градусів.

Виділено наступні переваги:

  • Стильний зовнішній вигляд.
  • Робота без шуму.
  • Режим без зминання одягу.
  • Самоочищення барабану.
  • Можна відіпрати свіжі забруднення за 14 хвилин.
  • Є нічний режим.

Така машинка стане оптимальним рішенням для сімей з маленькими дітьми, оскільки вона працює практично безшумно, а також є система безпеки.

Bosch WAN 24260BY

Німецький виробник зробив все, щоб забезпечити високий рівень якості прання, а також розробити великий набір програм. Завдяки системі Vario Perfect забезпечується економія витрати води.

Максимальна кількість обертів за хвилину 1200. За один раз можна завантажити до 8 кг, що неодмінно підійде для великої родини. Завдяки інверторному двигуну, машина працює практично безшумно.