За посиланням представлені оптимальні варіанти, що підійдуть будь-якому бюджету. Але щоб розширити вибір, варто ознайомитися з нижче представленими моделям від різних виробників.
Кращі пральні машини – ТОП рейтинг
Samsung WW65K42E08W
Оптимальна модель, в якій поєднується якість і багатий функціонал. Максимально можна завантажити до 6 кг, а швидкість віджимання до 1200 оборотів в хвилину. Є спеціальний відсік, щоб додавати одяг в активному режимі.
Завдяки режиму Eco Bubble миючі засоби збиваються в піну, що дозволяє оперативно проникнути вглиб тканини і позбутися навіть від старих плям.
Переваги пральної машини:
- Висока якість прання.
- Можна керувати через додаток з телефону і запускати діагностику.
- Є парова обробка.
- Нагрівач з кераміки, тому не утворюється накип.
- Практично безшумна робота.
- Є смарт режими.
- Можна коригувати режими вручну, складати власні програми.
Пральна машина розрахована на всі випадки життя, тому вартість повністю виправдана отриманим результатом і широким набором функцій.
LG F2J3NN1W
Пральна машина відмінно справляється навіть зі старими забрудненнями. При цьому не відбувається деформації тканини. В наявності передбачено 13 основних програм, тому користувач може підібрати режим практично в будь-якій ситуації.
Барабан вміщує до 6 кг білизни. Електронна програма автоматично визначає потрібний режим і може контролювати рівень завантаження. Температурний режим для прання знаходиться в діапазоні 30-95 градусів.
Виділено наступні переваги:
- Стильний зовнішній вигляд.
- Робота без шуму.
- Режим без зминання одягу.
- Самоочищення барабану.
- Можна відіпрати свіжі забруднення за 14 хвилин.
- Є нічний режим.
Така машинка стане оптимальним рішенням для сімей з маленькими дітьми, оскільки вона працює практично безшумно, а також є система безпеки.
Bosch WAN 24260BY
Німецький виробник зробив все, щоб забезпечити високий рівень якості прання, а також розробити великий набір програм. Завдяки системі Vario Perfect забезпечується економія витрати води.
Максимальна кількість обертів за хвилину 1200. За один раз можна завантажити до 8 кг, що неодмінно підійде для великої родини. Завдяки інверторному двигуну, машина працює практично безшумно.