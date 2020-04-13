Пральна машина вже давно перестала бути розкішшю. Однак якщо виникає необхідність підібрати новий варіант, який виконає всі необхідні функції, варто поставитися до покупки максимально відповідально.

За посиланням представлені оптимальні варіанти, що підійдуть будь-якому бюджету. Але щоб розширити вибір, варто ознайомитися з нижче представленими моделям від різних виробників.

Кращі пральні машини – ТОП рейтинг

Samsung WW65K42E08W

Оптимальна модель, в якій поєднується якість і багатий функціонал. Максимально можна завантажити до 6 кг, а швидкість віджимання до 1200 оборотів в хвилину. Є спеціальний відсік, щоб додавати одяг в активному режимі.

Завдяки режиму Eco Bubble миючі засоби збиваються в піну, що дозволяє оперативно проникнути вглиб тканини і позбутися навіть від старих плям.

Переваги пральної машини:

Висока якість прання.

Можна керувати через додаток з телефону і запускати діагностику.

Є парова обробка.

Нагрівач з кераміки, тому не утворюється накип.

Практично безшумна робота.

Є смарт режими.

Можна коригувати режими вручну, складати власні програми.

Пральна машина розрахована на всі випадки життя, тому вартість повністю виправдана отриманим результатом і широким набором функцій.

LG F2J3NN1W

Пральна машина відмінно справляється навіть зі старими забрудненнями. При цьому не відбувається деформації тканини. В наявності передбачено 13 основних програм, тому користувач може підібрати режим практично в будь-якій ситуації.

Барабан вміщує до 6 кг білизни. Електронна програма автоматично визначає потрібний режим і може контролювати рівень завантаження. Температурний режим для прання знаходиться в діапазоні 30-95 градусів.

Виділено наступні переваги:

Стильний зовнішній вигляд.

Робота без шуму.

Режим без зминання одягу.

Самоочищення барабану.

Можна відіпрати свіжі забруднення за 14 хвилин.

Є нічний режим.

Така машинка стане оптимальним рішенням для сімей з маленькими дітьми, оскільки вона працює практично безшумно, а також є система безпеки.

Bosch WAN 24260BY

Німецький виробник зробив все, щоб забезпечити високий рівень якості прання, а також розробити великий набір програм. Завдяки системі Vario Perfect забезпечується економія витрати води.

Максимальна кількість обертів за хвилину 1200. За один раз можна завантажити до 8 кг, що неодмінно підійде для великої родини. Завдяки інверторному двигуну, машина працює практично безшумно.