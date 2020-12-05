Учитель сільської школи в Індії Ранджит Дисалі став найкращим учителем світу в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Global Teacher Prize 2020 і ВВС.

Дисалі, який викладає в початковій школі Zilla Parishad в схильному до посухи селі Парітеваді, в західному індійському штаті Махараштра, був названий найвидатнішим учителем в світі, випередивши 12 000 інших номінантів. Учитель отримав призовий фонд в 1 млн дол.

Під час свого виступу переможець зробив незвичайну заяву про те, що розділить половину призових грошей зі своїми колегами, які вийшли у фінал. Таким чином дев’ять його колег отримають більше $55 тисяч кожен.

Це перший раз за шестирічну історію Global Teacher Prize, коли переможець поділив грошовий приз з іншими фіналістами.