Про це повідомили в прес-службі Президента України.

У четвер, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий напередодні Верховною Радою закон №372-IX про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі на побачення до затриманого на території України можуть бути допущені лише родичі або інші особи, якщо на це надійшов письмовий дозвіл слідчого або суду. При цьому тривалість такого побачення може становити від 1 до 4 годин.

Водночас доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, згідно з чинним законодавством, не тотожний побаченням з родичами або іншими особами, які передбачені чинними положеннями закону, тому доступ до затриманих для них обмежений.

Для того, щоб виправити цю ситуацію, статтю 12 закону “Про попереднє ув’язнення” буде доповнено новою частиною. Доповненням передбачено, що адміністрації місця попереднього ув’язнення зможуть надавати представникам МКЧХ безперешкодний доступ, а кількість побачень та їхня тривалість обмежені не будуть “у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження”. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.