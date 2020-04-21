Міністерство у справах ветеранів і Товариство Червоного Хреста співпрацюватимуть щодо розшуку зниклих безвісти через війну.

Про це сказано в телеграм каналі Міністерства у справах ветеранів.

Повідомляється, що також здійснюватиметься підтримка ветеранам і сім’ям загиблих і зниклих безвісти.

“Мінветеранів і Товариство Червоного Хреста підписали меморандум про співпрацю. Домовилися спільно працювати над пошуком зниклих безвісти у зв’язку з війнами, організувати роботу з надання психосоціальної підтримки ветеранам і допомагати самотнім і непрацездатним ветеранам війни, сім’ям загиблих і зниклих безвісти в першочергових потребах”, – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що співпраця не обмежитися періодом епідемії.