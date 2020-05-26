Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Червоний Хрест опублікував у вівторок звернення, в якому організація закликала припинити кібератаки медичних і дослідницьких установ під час пандемії коронавіруса.
У зверненні сказано, що такі атаки ставлять під загрозу людські життя, і уряди повинні вжити “негайних і рішучих заходів”, щоб зупинити їх.
“Ми сподіваємося, що уряди світу зроблять все можливе, щоб підтвердити свої зобов’язання за міжнародними правилами, що забороняє такі дії”, – сказав в листі президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер.
Ця вимога з’явилося після того, як в Чехії заявили про те, що сектор охорони здоров’я піддався цифровий атаці.
Держсекретар США Майка Помпео назвав кібератаку “безвідповідальною і небезпечною”.
Відзначається, що за останні кілька місяців почастішали кібератаки на інформаційні системи лікарень і дослідницьких центрів.
- У зв’язку з пандемією COVID-19 в Європі почастішали випадки кіберзлочинів, шахрайства, продажу контрафакту і крадіжок.