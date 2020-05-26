Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає припинити кібератаки в секторі охорони здоров'я на тлі COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Червоний Хрест опублікував у вівторок звернення, в якому організація закликала припинити кібератаки медичних і дослідницьких установ під час пандемії коронавіруса.

У зверненні сказано, що такі атаки ставлять під загрозу людські життя, і уряди повинні вжити “негайних і рішучих заходів”, щоб зупинити їх.

“Ми сподіваємося, що уряди світу зроблять все можливе, щоб підтвердити свої зобов’язання за міжнародними правилами, що забороняє такі дії”, – сказав в листі президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер.

Ця вимога з’явилося після того, як в Чехії заявили про те, що сектор охорони здоров’я піддався цифровий атаці.

Держсекретар США Майка Помпео назвав кібератаку “безвідповідальною і небезпечною”.

Відзначається, що за останні кілька місяців почастішали кібератаки на інформаційні системи лікарень і дослідницьких центрів.