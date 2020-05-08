#Букви розповідають, що символізує червоний мак.
Червоний мак символізує кривавий слід від пострілу.
П’ять років тому червоний мак замінив оранжево-чорну стрічку, або георгіївську стрічку, імперіалістичний символ, який нав’язувала Росія. У європейських країнах та в США червоний мак використовують як символ скорботи уже майже сотню років.
Символ маку пов’язують з віршами двох людей: канадського військового лікаря Джона Мак-Крея і представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойн Майкл. Перший під враженням боїв в Бельгії у 1915 році написав твір “На полях Фландрії”, що починався словами:
“В полях фламандських квітне мак
Між хрестів – скорботний знак
За нами … “
У 1918 році Мойна Майкл написала вірш “Ми збережемо віру”, в якому обіцяла носити червоний мак в пам’ять про загиблих:
“And now the Torch and Poppy Red
We wear in honor of our dead”
(Тепер є факел, червоний мак – На честь полеглих носім цей знак)
Саме Мойна Майкл в листопаді того ж року прикріпила червоний мак до свого пальта.
У 1920 році Національний Американський легіон прийняв маки як офіційний символ, а в 1921 році червоні маки стали емблемою Королівського Британського легіону.
У Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 травня 1944 Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії.
В Україні дизайн червоного маку був розроблений з ініціативи Українського інституту національної пам’яті та Національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мишакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітка маку, з іншого – кривавий слід від кулі.
Крім того, гаслом Дня пам’яті і примирення є словосполучення “Ніколи знову”.
- Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зв’язку з карантином, який був введений через епідемію коронавірусу, в Україні масові заходи 8-9 травня не плануються.
- При цьому більшість українців вважають за потрібне відзначати в країні й День пам’яті та примирення, і День перемоги.