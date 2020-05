#Букви розповідають, що символізує червоний мак.

Червоний мак символізує кривавий слід від пострілу.

П’ять років тому червоний мак замінив оранжево-чорну стрічку, або георгіївську стрічку, імперіалістичний символ, який нав’язувала Росія. У європейських країнах та в США червоний мак використовують як символ скорботи уже майже сотню років.

Символ маку пов’язують з віршами двох людей: канадського військового лікаря Джона Мак-Крея і представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойн Майкл. Перший під враженням боїв в Бельгії у 1915 році написав твір “На полях Фландрії”, що починався словами:

“В полях фламандських квітне мак

Між хрестів – скорботний знак

За нами … “

У 1918 році Мойна Майкл написала вірш “Ми збережемо віру”, в якому обіцяла носити червоний мак в пам’ять про загиблих:

“And now the Torch and Poppy Red

We wear in honor of our dead”

(Тепер є факел, червоний мак – На честь полеглих носім цей знак)

Саме Мойна Майкл в листопаді того ж року прикріпила червоний мак до свого пальта.

У 1920 році Національний Американський легіон прийняв маки як офіційний символ, а в 1921 році червоні маки стали емблемою Королівського Британського легіону.

У Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 травня 1944 Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії.

В Україні дизайн червоного маку був розроблений з ініціативи Українського інституту національної пам’яті та Національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мишакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітка маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

Крім того, гаслом Дня пам’яті і примирення є словосполучення “Ніколи знову”.