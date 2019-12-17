Ролик опубліковано на Youtube-каналі тематичного новинного порталу IGN.

Мультфільм заснований на однойменному трисерійному коміксі Марка Міллара, виданому DC Comics в квітні 2003 року. Він розповідає про те, як могла б розвинутися історія супергероя, якби шаттл Супермена приземлився б в українському колгоспі, а не Канзате, і він ріс би в СРСР, а не США.

Події в ньому розвиваються за часів Холодної війни, в якій основною зброєю США та СРСР стали супергерої — Супермен і Бетмен. В альтернативному всесвіты Супермен постає не як борець на справедливість та правду, а як борець за Сталіна, який, до слова, також фігурує в трейлері.