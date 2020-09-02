Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вимагатиме від заступника голови Вітольда Фокіна пояснень через його скандальні заяви про особливий статус Донбасу та амністію бойовиків.

Про це в етері телеканалу “Еспресо” повідомив голова делегації Леонід Кравчук.

Як відомо, днями Фокін в інтерв’ю виданню “Страна.ua” заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу та за загальну амністію.

Кравчук, як голова делегації, відхрестився від цих заяв Фокіна та наголосив, що це особиста думка члена делегації.

“По-перше, заява Фокіна — його особиста справа. Особиста думка вірніше. Він зі мною не радився. Це питання не обговорювало в делегації. Він висловив свою думку. […] Ми до цієї позиції не маємо ніякого відношення. Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але якщо його позиція не відповідає, припустимо, закону, який приймає Верховна Рада, то ми не можемо цю позицію оприлюднювати, бо він вже не просто Фокін, він заступник голови делегації”, — сказав він.

Говорячи про те, як делегація планує реагувати на ці заяви, Кравчук зауважив, що повноваження призначати чи звільняти Фокіна з посади має тільки президент Володимир Зеленський. Але делегація на засіданні планує заслухати пояснення Фокіна.

“Які будуть подальші наші дії? Ну звичайно це питання буде обговорено на засіданні делегації. Я думаю, люди висловляться з цього приводу. Фокін пояснить, чому він обрав саме таку тактику, позицію. Це (призначення Фокіна — ред.) не наше рішення. Це рішення Глави держави. Фокін призначений на посаду указом президента. Я до цього призначення абсолютно ніякого відношення не маю. Я не пропонував і це питання зі мною не обговорювалося. Нас запросили вдвох до Офісу президента і нам двом запропонували цю посаду”, — зазначив Кравчук.

Прямої відповіді на запитання про його особисту думку щодо того, чи має Фокін залишатися у делегації, Кравчук не дав.

“Ще раз наголошую: це питання не голови української делегації. Я не пропонував і не затверджував на цю посаду Вітольда Павловича Фокіна. Тобто це має бути… Кожен баран, вибачте, повинен висіти за свою ногу, робити те, які в нього є повноваження… Делегація збереться, і ми це питання обговоримо”, — сказав Кравчук.

На відео з 5 хвилини

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.