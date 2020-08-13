Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.
“Виходячи з Конституції та європейських законів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського законодавства”, – сказав Кравчук.
Він вважає, що українська влада може внести зміни до свого законодавства щодо застосування російської в ОРДЛО.
Але, за словами очільника української делегації в ТКГ, про надання мові статусу державної тут не йдеться.
При цьому він вважає, що лише мовою повернути Донбас не вийде.
- Раніше перший президент України, а нині й голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.