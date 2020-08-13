Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук допустив можливість ширшого застосування російської мови в ОРДЛО.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Виходячи з Конституції та європейських законів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського законодавства”, – сказав Кравчук.

Він вважає, що українська влада може внести зміни до свого законодавства щодо застосування російської в ОРДЛО.

Але, за словами очільника української делегації в ТКГ, про надання мові статусу державної тут не йдеться.

При цьому він вважає, що лише мовою повернути Донбас не вийде.