Новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук не виключає кадрових перестановок у групі, які обговорюватимуться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Кравчук заявив в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

За його словами, в понеділок, 3 серпня, відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки.

“У понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки і ми починаємо життя не з “чистого аркуша”, починаємо з певних плюсів, але були і мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи і, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю (кадрові зміни – ред.), але прямо зараз ми такого завдання не ставимо”, – пояснив він.

Крім того, на питання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук відповів, що поки у нього немає відповіді.