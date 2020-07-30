Про це Кравчук заявив в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.
За його словами, в понеділок, 3 серпня, відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки.
“У понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки і ми починаємо життя не з “чистого аркуша”, починаємо з певних плюсів, але були і мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи і, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю (кадрові зміни – ред.), але прямо зараз ми такого завдання не ставимо”, – пояснив він.
Крім того, на питання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук відповів, що поки у нього немає відповіді.
- Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах по Донбасу.
- 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма припиняє роботу в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що серед претендентів на посаду глави української делегації в ТКГ – перший президент України Леонід Кравчук і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.