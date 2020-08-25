Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі "гуманітарної катастрофи".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Ми говоримо: там живуть українці. Якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, пов’язана з водою, то людям воду можемо дати. Але промисловим підприємствам, військовим базам тощо – ми ніколи в житті на це не підемо”, – зазначив Кравчук .

Відповідаючи на запитання, яким чином можливе забезпечення водою населення півострова (наприклад, “у бочках”), він заявив:

“Я не знаю поки, як. Це питання не вирішене… Кажуть, що є можливість дати воду людям, але не давати воду підприємствам, військовим базам”.

При цьому Кравчук наголосив, що, згідно з міжнародним правом, за забезпечення Криму всім необхідним зараз відповідає країна-окупант, тобто Росія.

“Відповідно до міжнародного права, країна, яка захопила територію, окупант, як в Криму, вона відповідає на 100 % за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою в тому числі”, – заявив він.

“Якщо Крим стане на позиції української державності, і російські війська звідти піде, і Крим стане частиною України, це питання автоматично перестане існувати”, – додав Кравчук.

(На відео – з 24:05)

Варто відзначити, що раніше подібну заяву робив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він допускав можливість постачання прісної води з материкової частини нашої країни до незаконно анексованого Криму в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові.

При цьому він запевнив, що Україна не поставлятиме воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.

На заяву Кравчука вже відреагував голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія. Він заявив, що на сьогодні немає жодних шансів у Верховній Раді розглядати та ухвалити рішення про відновлення водопостачання до Криму, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Ми нічого не плануємо запускати до Криму. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в Парламенті, і думаю, що зараз немає жодних шансів у Парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати”, – повідомив Арахамія журналістам після позачергового засідання Верховної Ради.