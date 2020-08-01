Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук заявив, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде складно без участі в даному процесі США.

Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

За словами Кравчука, якщо в форматі Україна-ОБСЄ-Росія і надалі буде патова ситуація, то до нього варто залучити США.

“Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і надалі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі Сполучені Штати Америки, буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати більший вплив”, – наголосив Кравчук.

Він уточнив, що говорить про це “в перспективі”.

“Правда, там (у США, – ред.) сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом розпочнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися”, – зазначив Кравчук.

(На відео – з 21:00)