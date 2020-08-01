Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
За словами Кравчука, якщо в форматі Україна-ОБСЄ-Росія і надалі буде патова ситуація, то до нього варто залучити США.
“Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і надалі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі Сполучені Штати Америки, буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати більший вплив”, – наголосив Кравчук.
Він уточнив, що говорить про це “в перспективі”.
“Правда, там (у США, – ред.) сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом розпочнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися”, – зазначив Кравчук.
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(На відео – з 21:00)
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