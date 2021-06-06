Зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно перенести з Білорусі до нейтральної країни, вважає голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Про це перший президент України заявив у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою».

На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.

“На мою думку, треба було б перенести (переговори ТКГ) у нейтральну країну. Ну скажімо, у Швейцарію чи Фінляндію. Можна перенести і туди, де приймалася Будапештська угода про без’ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без’ядерний статус”, – сказав глава української делегації у ТКГ.