Як відомо, останніми місяцями очолює делегацію віцепрем’єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Так триватиме і найближчі місяці

Про це речник української делегації в ТКГ Олексія Арестовича повідомив в етері телеканалу “Україна 24”.

“Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці… Це завжди дуже складно”, — сказав Арестович у відповідь на запитання про стан здоров’я Леоніда Кравчука.

“Поки буде вести Резніков й, мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію”, — додав він.