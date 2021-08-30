Про це речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив в етері телеканалу “Україна 24”.
Як відомо, останніми місяцями очолює делегацію віцепрем’єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Так триватиме і найближчі місяці
“Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці… Це завжди дуже складно”, — сказав Арестович у відповідь на запитання про стан здоров’я Леоніда Кравчука.
“Поки буде вести Резніков, і, мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію”, — додав він.
- 28 червня у Верховній Раді відбулося урочисте засідання з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України. Серед запрошених були колишні президенти України та народні депутати, які голосували за прийняття Конституції в 1996 році, зокрема, Леонід Кравчук. Утім він не був присутній на засіданні.
- Згодом стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначав, що перший президент просив не давати коментарів з цього питання.
- В липні стало відомо, що за місяць, який минув з моменту операції, стан здоров’я голови української делегації в ТКГ не поліпшився. Він досі перебуває в реанімації.