Перший президент України Леонід Кравчук на переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ) має намір підняти питання створення фонду для відновлення Донбасу, а також введення вільної економічної зони.

Про це Кравчук розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”, відповідаючи на запитання, які першорядні, пріоритетні кроки він планує здійснювати в рамках ТКГ.

“Перший крок – наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п’ять боєголовок, в загальному – понад 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують”, – повідомив Кравчук.

За його словами, виходячи з цього, Україна має право поставити питання про створення “спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу”.

“Якщо ми це обговоримо і подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає… Я хочу фонд реанімації Донбасу, відновлення Донбасу. Люди почнуть відразу за щось конкретне братися”, – зазначив перший президент.

Ще одна ініціатива Кравчука стосується створення на Донбасі вільної економічної зони.

“Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська і, здається, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це теж потрібно зробити: створити вільну економічну зону в Донецькій області – не тільки на неконтрольованих територіях, а в усій області. У всій Луганській області, можливо, в Дніпропетровській, можливо, десь ще… І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу”, – переконаний він.

(На відео – з 22:50)