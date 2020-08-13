Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук пояснив, чому спілкується з російськими засобами масової інформації.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Мене за це критикують, але хай критикують. Я говорю не те, що вони хочуть чути. Спілкуватися треба з усіма, я ще раз повторюю. Можна допускати навіть у розмовах різні варіанти, нюанси, але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали, не шоу, а діють документи”, — сказав Кравчук.

Він також розповів, що на окупованих територіях масово розповсюджується російська пропаганда і робиться це, за його словами, не лише за допомогою ЗМІ.

“У мене є знайомі, вони мені приносять дитячі книжки шкіл, програми шкіл, книжки, які випускаються, друковану продукцію. Я колись відвів цілий день і не міг всього прочитати, це у порівнянні зі Сталіним, те що було при Сталіні — дрібничка. Там є речі, і комсомол, і все, що було. Я задаю собі питання — так вчать дітей? Це вже шість років так робиться. Плюс, якщо додати до цього щоденну пропаганду російських ЗМІ”, – додав він.