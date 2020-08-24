Про це йшлося в його інтерв’ю Дмитру Гордону.

Так Гордон запитав Кравчука, чи вийшло у нього “покласти на лопатки” російську пропагандистку Скабєєву під час спілкування в етері каналу “Росія 1”. Своєю чергою Кравчук поділився враженнями від спілкування з нею.

“Ось знаєш, в цьому випадку… Я не хотів. Це не моє завдання. Це не та людина, яку я отримаю задоволення, поклавши її… От якби Путіна я міг покласти на лопатки… Якби я спілкувався з ним і ось… Прилюдно. Тоді б я сказав: “це противник”. Вона (Скабєєва — ред.) не противник. Вона журналіст. Я дуже, чесно, я їх дуже поважаю. Я знаю, яка це складна робота, вони як розвідники ходять по лезу. І за ними завжди мільйони, і вони діляться: або туди, або туди…”, — сказав Кравчук.