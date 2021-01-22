Літак, що мав привезти до України 9 утримуваних осіб, яких бойовики погодилися передати нардепові та куму Путіна Віктору Медведчуку, не вилетів з Луганська.

Про це голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в етері шоу “Дійові особи” на “5 каналі”.

Як повідомлялося раніше, 20 січня українська омбудсменка Людмила Денісова анонсувала, що бойовики “ДНР” та “ЛНР” передадуть посереднику дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

“Буде передача осіб, які незаконно утримуються, посереднику. Нам відомо, що вже доставлені до слідчого ізолятора міста Луганськ троє осіб, яких готують для передачі. І в місті Донецьк — шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу, приводять до охайного вигляду. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через маршрут Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ”, – сказала вона в середу.

Денісова відмовилася назвати як прізвища осіб, яких передадуть, так й ім’я посередника. Російські ЗМІ заявляли, що про такий односторонній обмін домовився голова політради партії “Опозиційної платформи – За життя”, кум президента РФ Віктор Медведчук.

За словами Кравчука, до цього обміну є чимало запитань, але наразі цей процес взагалі зупинено.

“Я не думаю, що на це треба вплинути (державі на такі ініціативи депутата —ред.). Тому що це питання вже зупинилося, і дуже просто. Той літак, який мав був привезти людей, не вилетів. Тому, що немає палива або ще чогось. Виникає просте питання: хто летить в літаку? Ці люди мають паспорти, вони внесені до реєстру відповідного? Це ж не просто подорож на конях. Це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять з Донецька до Ростова-на-Дону, потім з Ростова-на-Дону до Мінську, а потім з Мінська до України. Це вже нездійсненний питання. Літак цього зробити не може”, — сказав Кравчук.

Кравчук, наголосив, що питання пересування, повернення громадян — питання не Медведчука, а України. Він переконаний, що все це було влаштовано виключно для піару політика.

“Я не знаю, може, крім української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримується Росією, це означає тільки одне: зробити навколо конкретного людини піар для того, щоб підняти її авторитет”, — сказав Кравчук.