Голова делегації України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розповів, якими задачами у команді буде опікуватися її новий учасник — Вітольд Фокін.

Про це йшлося в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Як повідомляли раніше, 4 серпня 87-річний перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін ухвалив рішення брати участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.

За словами Кравчука, наразі перелік задач Фокіна не сформовано конкретно, проте є певні “рамки”.

Так, Фокін опікуватиметься питанням налагодження комунікації між тими особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був вимушений її залишити.