Про це йшлося в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Як повідомляли раніше, 4 серпня 87-річний перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін ухвалив рішення брати участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.
За словами Кравчука, наразі перелік задач Фокіна не сформовано конкретно, проте є певні “рамки”.
Так, Фокін опікуватиметься питанням налагодження комунікації між тими особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був вимушений її залишити.
“Це спілкування, комунікації між людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити частину Донецької та Луганської областей і зараз живуть на території України. Налагодити з ними комунікацію, визначити, що вони хочуть. Тому що часто те, що хоче лідер, не означає, що так і думають люди. А якщо точно — координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і дій відповідно до цього розуміння”, — зазначив Кравчук.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- Вже 31 липня Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
- Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.