Про це йшлося в ефірі телеканалу “Україна 24”. 

Як повідомляли раніше, 4 серпня 87-річний перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін ухвалив рішення брати участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.

За словами Кравчука, наразі перелік задач Фокіна не сформовано конкретно, проте є певні “рамки”.

Так, Фокін опікуватиметься питанням налагодження комунікації між тими особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був вимушений її залишити.

“Це спілкування, комунікації між людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити частину Донецької та Луганської областей і зараз живуть на території України. Налагодити з ними комунікацію, визначити, що вони хочуть. Тому що часто те, що хоче лідер, не означає, що так і думають люди. А якщо точно — координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і дій відповідно до цього розуміння”, — зазначив Кравчук.