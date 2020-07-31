Про це він розповів в інтерв’ю “Суспільному”.

“Особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не “особливий статус”, а “особливу систему управління” в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання”, – сказав Кравчук.

Він також нагадав, що за часи своєї каденції підписав закон про вільну економічну зону на Донбасі.

“Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв’язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально”, – пояснив перший президент.

За його словами, ці компроміси не стосуються суверенітету України.

“А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України”, – наголосив Кравчук.