Про це він розповів в інтерв’ю “Суспільному”.
“Особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не “особливий статус”, а “особливу систему управління” в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання”, – сказав Кравчук.
Він також нагадав, що за часи своєї каденції підписав закон про вільну економічну зону на Донбасі.
“Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв’язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально”, – пояснив перший президент.
За його словами, ці компроміси не стосуються суверенітету України.
“А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України”, – наголосив Кравчук.
- Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах по Донбасу.
- 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма припиняє роботу в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що серед претендентів на посаду глави української делегації в ТКГ – перший президент України Леонід Кравчук і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.