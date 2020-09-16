Під час чергових перемовин ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі між головами делегації України та Росії Леонідом Кравчуком та Борисом Гризловим сталася перепалка.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” за підсумками переговорів повідомив Леонід Кравчук.

За словами голови української делегації, суперечка була пов’язана зі словами Гризлова про те, кому належить тимчасово окупована територія Донецької та Луганської областей.

“Пан Гризлов, відповідаючи на запитання членів відеоконференції, звернувся до української делегації, що, мовляв, ви ставите запитання, але це питання ОРДЛО, тому що це територія, яка належить ОРДЛО. Звичайно, я не міг не відреагувати на це і попросив, щоб Гризлов вибачився за таку неточність. Тому що це українська територія, вона визнана всіма міжнародними документами. До речі і президентом Російської Федерації, який вважає, що це територія України”, — сказав Кравчук.

Кравчук додав, що голова делегації Росії був вимушений пояснити, що мав на увазі. Гризлов уточнив, що під “територія належить ОРДЛО” мав на увазі, що вона наразі не контролюється Україною.

“Це питання у результаті було знято врешті решт і ми дійшли до спільної точки зору”, — підсумував Кравчук.

Нардеп, співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко, яка раніше була уповноваженою Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, високо оцінила кроки Кравчука під час сьогоднішнього засідання ТКГ.

Вона повідомила, що крім вибачень від Гризлова за слова про Донбас, Кравчук також закликав звільнити засуджених 16 вересня кримських татар. Тим часом заступник голови делегації Вітольд Фокін припинив давати скандальні інтерв’ю.

“Прям пісня, а не новини. Ось що з перемовникам і їх внучками робить жорстка критика “Європейської Солідарності”, інших опозиційних партій і суспільства. Відразу повертаються до джерел, згадують, яку країну представляють в мінських групах”, — зауважила вона.