Про це в етері “Україна 24” розповів народний обранець Юрій Камельчук.

Він зазначив, що кандидатури будуть висуватися безпосередньо на з’їзді партії в понеділок, 15 листопада.

“У нас часто було, коли ми думали, що навіть якщо обумовлені раніше кандидатури отримають нібито велику підтримку, то з’являлися нові пропозиції, які теж набирали велику кількість голосів. Я особисто за те, щоб людина, яка кандидує, представляла свою програму. Але висувати безпосередньо кандидатів – ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок”, – пояснив він.

Камельчук також додав, що попередньо “найімовірнішими кандидатами є всі заступники голови фракції, які є найактивнішими в політичній партії”.

На уточнювальне питання щодо основної п’ятірки кандидатів, депутат відповів:

“Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко – це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка”.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії “Слуга народу”. Причиною стало його бажання глибше зосередитись на реформі роботи Парламенту на нинішній посаді у ВРУ.