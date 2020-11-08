Український парламент має намір прийняти закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі з урахуванням побажань окремих районів Донецької та Луганської областей за низки умов, але не буде закріплювати особливий статус Донбасу в Конституції України.

Про це в інтерв’ю ТАСС заявив глава української делегації в тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук.

“Ми говоримо про особливі умови місцевого самоврядування на цих територіях, які повинні бути закріплені законом. Рада такий закон має прийняти і прийме. У ньому будуть враховані особливості виконавчої влади, представницької, питання, пов’язані з правовими аспектами і багатьма іншими складовими громадського життя”, – сказав він.

Україна, за словами Кравчука, “готова передбачити і інші гуманітарні, мовні особливості життя на цих територіях”.

При цьому глава української делегації переконаний, що про закріплення особливого статусу в конституції, як передбачено мінських угодами, мова не йде.

“Україна – монодержава. У конституції не може бути прописано місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше в світі формою існування”, – сказав він.

Якщо допустити таке закріплення особливого статусу для Донбасу, вважає Кравчук, то тоді і інші регіони України можуть виявити таке бажання.

“А закріплювати статус Донецької, Луганської областей? Ще кого? – задається питанням Кравчук. – Тоді це вже не держава”.

Разом з тим він підкреслив, що Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни, в зв’язку з чим парламент і готовий передбачити особливі умови самоврядування.

“Через шість років війни уявити, що в Донбасі такі ж умови, як у Львівській області, – це просто фантазія, ми це розуміємо”, – визнає Кравчук.

Серед ініціатив Ради, за його словами, також розглядається і створення вільної економічної зони на сході України, параметри якої також ще підлягають обговоренню.

Ухваленню закону про особливості місцевого самоврядування відповідно до української версією плану врегулювання повинне передувати вирішення питання української державності на непідконтрольній території, вважає глава української делегації.

“Необхідно зрозуміти, де на Донбасі Україна? Якщо розробити цей закон прямо зараз, то виходить, що від нас, крім цього закону, нічого не потрібно, і це при тому, що ми ще й повинні узгодити його з ОРДЛО. На такий диктат ми піти не можемо, з нами треба рахуватися”, – звернув увагу Кравчук.

Він пояснив, що в розумінні Києва спочатку з Донбасу повинні бути виведені всі незаконні збройні формування і відновлений контроль над територією, інакше, як він висловився, “це не Україна”.

“Виходить, що це територія України, але сама Україна до неї відношення не має. Вона тільки повинна підготувати закон про вибори, але ми не хлопчики для биття”, – додав він.