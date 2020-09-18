Голова української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук виступив з вимогою до ОРДЛО надати доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних українців.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Кравчук зазначив, що безумовний доступ МКЧХ до утримуваних громадян є однією з домовленостей, досягнутих радниками лідерів “нормандської четвірки” під час саміту в Берліні 11 вересня. Він наголосив, що домовленість виконується Україною.

“Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи та звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні”, — сказав він.

Водночас Росія і окупаційна влада Донбасу й надалі не надає МКЧХ доступ до утримуваних громадян України та ігнорує запити з приводу майже 200 осіб.

“Усі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються й не виконуються саме з боку ОРДЛО та Російської Федерації. Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з’ясувати долю й відвідати 175 утримуваних в ОРДЛО громадян України вдалося одержати відповідь лише щодо однієї особи!”, — наголосив Кравчук. Голова делегації закликав представників ОРДЛО надати доступ до “секретної донецької в’язниці “Ізоляція”, сумно відомої через катування українців і нелюдські умови утримання, та всіх інших катівень”. Він наголосив, що “часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури” викликають обурення. “Ми вимагаємо припинити знущання з наших громадян і забезпечити доступ до них представників МКЧХ”, – додав він.