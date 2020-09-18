Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Кравчук зазначив, що безумовний доступ МКЧХ до утримуваних громадян є однією з домовленостей, досягнутих радниками лідерів “нормандської четвірки” під час саміту в Берліні 11 вересня. Він наголосив, що домовленість виконується Україною.
“Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи та звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні”, — сказав він.
Водночас Росія і окупаційна влада Донбасу й надалі не надає МКЧХ доступ до утримуваних громадян України та ігнорує запити з приводу майже 200 осіб.
“Усі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються й не виконуються саме з боку ОРДЛО та Російської Федерації. Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з’ясувати долю й відвідати 175 утримуваних в ОРДЛО громадян України вдалося одержати відповідь лише щодо однієї особи!”, — наголосив Кравчук.
Голова делегації закликав представників ОРДЛО надати доступ до “секретної донецької в’язниці “Ізоляція”, сумно відомої через катування українців і нелюдські умови утримання, та всіх інших катівень”.
Він наголосив, що “часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури” викликають обурення.
“Ми вимагаємо припинити знущання з наших громадян і забезпечити доступ до них представників МКЧХ”, – додав він.
- Нагадаємо, 11 вересня українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”. Перемовини тривали 7 годин.
- За підсумками перемовин представники України та Росії оприлюднили різні підсумки. #Букви порівнювали заяви сторін.
- 12 вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак проінформував, що було досягнуто домовленості, що безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських громадян на непідконтрольних територіях буде отриманий до кінця цього місяця.