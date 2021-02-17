Сьогодні, 17 лютого, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Росія блокувала роботу, голова делегації України Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжуватиме консультації тільки якщо вони будуть дієвими.

Про це повідомляє пресслужба делегації України в ТКГ.

Делегація нагадує, що наразі пріорітетом є реалізація таких заходів:

збереження режиму припинення вогню;

безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі до всієї території України;

допуск місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об’єктів.

Однак представники делегації Росії намагаються вести розмови про інше.

“Російська сторона декілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей. Проте голова української делегації Леонід Кравчук жорстко нагадав представникам РФ, що РФ є стороною конфлікту, окуповує Крим та ОРДЛОУ, є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні української делегації.

Крім цього, Кравчук, згідно з повідомленням пресслужби, заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”. Додаткових роз’яснень щодо того, чи можна цю заяву розуміти як готовність України припинити роботу в групі у разі подальшого блокування перемовин російською стороною, не надано.

Також інформують, що Кравчук запропонував з 24 лютого почати перевезення громадян та гуманітарних вантажів (в разі звернення міжнародних організації) через КПВВ “Золоте”. Відповідь російської сторони очікується.

Зрушень в питанні щодо надання доступу МАГАТЕ на тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ немає, хоча запит надіслано ще 2 місяці тому.

“Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на РФ посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди”, — пише пресслужба.