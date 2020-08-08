Новий очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів про чотири можливі варіанти припинення вогню на сході України.

Про це він розповів в ефірі “ОбозревательTV”.

“Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів – раз, шляхом дискусій – два, шляхом компромісів – три. І шляхом відповідних поступок”, – заявив Кравчук.

Він наголосив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть “і з того боку”. Додавши, що жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред’являти ультиматуми.

За словами Кравчука, в середині серпня пройде відеоконференція на тему повного припинення вогню на Донбасі за участю всіх сторін контактної групи.

“Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися – і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир’я всерйоз і надовго “, – наголосив голова делегації.