Про це він розповів в ефірі “ОбозревательTV”.
“Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів – раз, шляхом дискусій – два, шляхом компромісів – три. І шляхом відповідних поступок”, – заявив Кравчук.
Він наголосив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть “і з того боку”. Додавши, що жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред’являти ультиматуми.
За словами Кравчука, в середині серпня пройде відеоконференція на тему повного припинення вогню на Донбасі за участю всіх сторін контактної групи.
“Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися – і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир’я всерйоз і надовго “, – наголосив голова делегації.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- Вже 31 липня Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
- Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.