Новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

Про це Кравчук заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Компроміси — як управляти ситуацією. Є речі, які компромісам не піддаються — це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів. Це питання не обговорюється”, — сказав він.

Перший президент конкретно не відповів і на запитання про готовність йти на компроміси щодо статусу Донбасу: “Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоуправління, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій”.

Конкретними діями Кравчук вважає такі, що дадуть жителям окупованих територій “управління, яке принесе їм користь”.

Також він розповів про те, що президент Зеленський у контексті переговорів по Донбасу хоче йти поступово від розв’язання одного питання до іншого. Наразі на порядку денному повне припинення вогню.

“Потім говоримо про способи місцевого самоуправління, про вибори, а потім — крок за кроком йдемо далі”, — сказав Кравчук.