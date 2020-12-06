Якщо Росія в переговорному процесі щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі не робитиме ніяких кроків назустріч, то Київ може запропонувати посилити санкції проти РФ, зокрема відключити її від "міжнародної розрахункової системи".

Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

“Є одна санкція, про яку ми ніколи не говоримо. Це називається “міжнародна розрахункова система”. Якщо, скажімо, Росію вивести з цієї системи, її економіка стала б… я не знаю, які вжити слова. Ось тоді це вже санкції до держави, а не стосовно конкретних фізичних осіб”, – зазначив Кравчук.

За його словами, Україна оцінюватиме ситуацію в переговорному процесі вже наприкінці цього року.

“Тут я висловлю свою думку. Якщо до кінця року, а скоро будуть різдвяні канікули…, якщо цього не станеться (не буде зрушень у переговорах, – ред.), то, я думаю, що початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора… Це можуть бути санкції, які називаються “міжнародна розрахункова система”. Ми будемо це просити і вимагати“, – наголосив Кравчук.

При цьому він запевнив, що Україна залишається прихильною дипломатичному шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

“Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни, тому що це не входить в нашу філософію демократичної України”, – заявив Кравчук.

“Росія домовляється з іншими країнами через тиск. Якщо Росія не хоче домовитися дипломатичним політичним шляхом, – зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний: тиск світової спільноти та України. А форми тиску ми знайдемо”, – запевнив він.

Кравчук нагадав, що цього року був прийнятий документ про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі, “який не ідеально, але дотримується”.

“Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено”, – констатував він.

Кравчук не уточнив, про яку “міжнародну розрахункову систему” йдеться. Ймовірно, це може бути SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв’язку) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

(На відео – з 32:50 та 53:20)