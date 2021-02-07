Кравчук закликав українських військових жорстко реагувати на обстріли бойовиків

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Раніше, у неділю, 7 лютого, російський снайпер поранив українського бійця неподалік Новомихайлівки.

“Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже зі 120-міліметрових мінометів, тобто порушують усі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це — провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати повинні так само”, — наголосив він.

На думку Кравчука, противник використовує будь-які можливості, щоб провокації перетворити на реалії.

“Не треба чекати, поки когось уб’ють або ранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати в реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чому ми повинні спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Повинна бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші вчинки — це ознака нашої слабкості”, — додав керівник делегації в ТКГ.