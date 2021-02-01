Про це Кравчук заявив в ефірі каналу “Україна 24”.

“Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть, рідко буває, щоб люди так розходилися. І, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями”, — сказав він.

Кравчук розповів, якою має бути мета проведення референдуму.

“Я хочу висловити спільну позицію США, ОБСЄ, Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливість для можливого ​​формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов’язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету і територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Севастополем”, — сказав він.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.