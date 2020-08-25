Голову української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука запросили на засідання парламентського комітету через його звернення щодо виборів в ОРДЛО.

Про це повідомив у Telegram нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

Качура розповів, що у вівторок, 25 серпня, парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування почав розгляд звернення керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кравчука з приводу змін в постанові про місцеві вибори.

У середу, 26 серпня, комітет проведе позачергове засідання за участі Кравчука.

“Завтра об 11.00 проведемо позачергове засідання комітету, на яке запросимо Леоніда Макаровича, а також керівників комітетів”, — повідомив нардеп.

Про яке звернення Кравчука йдеться?

Як відомо, 15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови.

Качура оприлюднив скан-копію цього звернення. У ньому зазначено, що Кравчук просить парламент розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

В етері каналу “Україна 24” Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.

Москва наполягає на проведенні виборів на окупованих територіях у жовтні, оскільки інше нібито є відступом від Мінських угод і “формули Штайнмаєра”.

“На початку не було жодної можливості домовитися, тому що вони були заблоковані одним питанням, а саме: поки Верховна Рада не приведе у відповідність Закон про місцеві вибори з Мінськими угодами, то далі рухатися вони не будуть. Це сказав і Гризлов, і сказали всі, хто був присутній з боку ОРДЛО”, — сказав голова делегації.