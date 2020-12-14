Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади викликав на зустріч голову української делегації у ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука, аби він роз'яснив запропонований "План дій".

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп фракції “Голос” Роман Лозинський в Facebook.

“Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз’яснення про свій “план дій”, в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні”, – зауважив він.

За його словами, про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.

“Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту”, – додав Лозинський.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.