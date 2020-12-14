Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп фракції “Голос” Роман Лозинський в Facebook.
“Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз’яснення про свій “план дій”, в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні”, – зауважив він.
За його словами, про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.
“Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту”, – додав Лозинський.
Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
- Українська делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі виступила за проведення зустрічі “нормандської четвірки” до кінця року.
- 11 листопада делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що сторони взяли український план щодо Донбасу за основу. Проте члени ТКГ це не підтвердили.